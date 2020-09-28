تهاني الجبالي عن ذكرى رحيل عبدالناصر: من جسد آمال أمة لا يموت

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن من جسد آمال أمة لا يموت، ويظل حيًا بمشروعه القومي، موضحة أنه حين غاب الرئيس الراحل جمل عبدالناصر سعى كل أعدائه لتفتيت هذا المشروع.

وأضافت "الجبالي" في احتفالية مرور 50 عامًا على رحيل جمال عبدالناصر بدار الأوبرا، أن ناصر لم يكن لحظة، بل كان زعيم وطني بمشروع يقوم على تعظيم الثروة، وقاد حركات التحرر في العالم كله، وكان يؤمن بثوابت الأمن القومي العربي، وكان يحلم بوحدتها بينما أراد لها أعداؤها تقسيمها.

وتابعت، أن مشروع "ناصر" المتكامل مازال تواجهه قوى الشر بالتفتيت الذين يقفون بكل قوتهم لعدم تكراره مرة أخرى، وهذا ما يتم اليوم من خلال تقسيم الدول العربية على أساس ديني وطائفي.

وأضافت "نحتاج لإحياء مشروع جمال عبدالناصر لمواجهة التحديات ومن أجل وحدة العرب في وجه التدخلات الأجنبية"، مشيرة إلى أن الرئيس الراحل كرّم نفسه بنفسه، ولم يحتج لتكريم من أحد، فصورته تُستدعى في كل الأزمات، وتسكن قلوب شعبه وأمته العربية.