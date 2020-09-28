ترامب يتراجع ويعلن عن انتقال "ودي" للسلطة بعد الانتخابات

تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تصريحاته باللجوء للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية حال عدم فوزه، معلنًا عن انتقال ودي للسلطة بعد انتخابات نوفمبر، ومعربًا في الوقت ذاته عن ثقته في الفوز بها.

وقال ترامب: "أعتقد أننا سنحقق انتصارًا كبيرًا، لن يكون هناك انتقال لأنني لا أستطيع أن أتخيل أننا سنسميه انتقالًا إذا فزنا، قائلا "بالطبع سيكون هناك انتقال ودي للسلطة".

وكان ترامب، أقر أن نتيجة الانتخابات المقبلة في نوفمبر ستحددها المحكمة العليا الأمريكية فقط، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وانتقد ترامب في الأشهر الأخيرة مرارًا طريقة التصويت عبر البريد، والتي يقترح الديمقراطيون استخدامها على نطاق واسع في الانتخابات المقبلة بسبب الوباء.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن هذا الأسلوب لا يسمح بفرز نتائج التصويت بشكل دقيق وسريع، لافتًا إلى أنه يعني في المقام الأول خطر الاحتيال وتزوير بطاقات الاقتراع على نطاق واسع، وكذلك تصويت الأرواح الميتة، والأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن التصويت عبر البريد يجعل الانتخابات المقبلة عرضة للتدخل الأجنبي.

فيما زعمت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب، دفع 750 دولارًا فقط كضريبة دخل في عام 2016، الذي فاز فيه بالرئاسة، وعامه الأول في المنصب،ولم يدفع أي ضرائب عن عشرة أعوام من الأعوام الـ15 الماضية،فيما نفى ترامب ما ورد في تقرير الصحيفة بوصفه "أخبار كاذبة".

لكن نيويورك تايمز تقول إن تقاريره المقدمة إلى دائرة الإيرادات الداخلية "تصوّر رجل أعمال يحصل على مئات الملايين من الدولارات سنويا وعلى الرغم من هذا يعاني من خسائر مزمنة يوظفها بقوة لتفادي دفع ضرائب".

ونشرت صحيفة الجارديان مقالا كتبه مايكل كوهين، يقول فيه "وحده الأحمق من يستبعد ترامب" من الفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة

ويحذر الكاتب في مقاله من التسرع في الحكم على ترامب بالهزيمة، وإن كان تلقى ضربات موجعة، قبل المناظرة المرتقبة مع منافسه جو بايدن.

وأكد جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، لرؤساء البلديات الأمريكيين، أنه سيكون شريكا نشطا لهم في البيت الأبيض