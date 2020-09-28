بالصور.. شكري: يُؤكد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 28 سبتمبر الجاري، كلاً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح والسيد روحي فتوح عضو اللجنة، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

وأوضح حافظ أن المسئوليّن الفلسطينيين نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المُستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلاً عن المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني، حيث أكدا في هذا الصدد على محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المُصالحة المرجوة. هذا، ومن جانبه، أكد الوزير شكري على استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة.