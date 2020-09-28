إطلاق اسم "التجلي" على المنتجات الصناعية بمدينة سانت كاترين

عقدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عدد من اللقاءات مع المجتمع المدني بمدينة سانت كاترين، من أصحاب المهن البدوية، ودير سانت كاترين، لاستعراض العينات التي جرى تصميمها لتغليف وتعبئة منتجات مدينه سانت كاترين، وتزويدها بعلامة تجارية جديدة ومميزة خاصة بالمدينة.

وحرصت نائب المحافظ على عقد لقاء مع كهنة دير سانت كاترين، للتعاون معهم في تغليف وتعبئة منتجات الدير.

وقالت نائب المحافظ، أن المحافظة حريصة على التعاون والشراكة مع المجتمع المدني بالمدينة وخاصة اصحاب المهن الحرفية للمشغولات البدوية والصناعات الطبية والعطرية والفواكه المجففة، بالإضافة إلى مشاركة دير سانت كاترين، من اجل توحيد طرق تغليف وتعبئة المنتجات، وتزويدها بعلامة تجارية جديدة ومميزة خاصة.

وأعلنت أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده قد أطلق عنوان رئيسي خاص بمنتجات مدينة سانت كاترين وهو " منتجات التجلي " موضحه أن العنوان يعكس هوية المدينة وتاريخها وطبيعتها، ما يميز منتجاتها عن غيرها من المنتجات المماثلة.

وأشار إلى أن منتجات التعبئة والتغليف ستكون أيضًا على زجاجات تعبئة زيت الزيتون، والزيوت العطرية، مع كارت لشرح مواصفات وتاريخ المنتج، وجميع أدوات التغليف صديقة للبيئة.