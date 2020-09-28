"جمهوريت": السعودية تعلن الحظر على تركيا رسميا

أثر تدهور العلاقات السياسية على الاقتصاد بين كلاً من السعودية وتركيا، حيث أعلنت السعودية رسمياً عدم شراء أي منتجات تحمل علامة "صنع في تركيا" بنهاية الشهر الجاري رسمياً.

وتشكل السعودية أحد الأسواق الهامة بالنسبة لتركيا، ولكن مع صدور هذا القرار سوف يتوقف شراء المنتجات التركية رسمياً من قبل السعودية. وقال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين:"لقد تم تحذير الحكومة. أنه سوف يتم إيقاف التجارة بنهاية الشهر الحالى. وأننا نقوم بالشحنات الأخيرة. لا نعرف ماذا نفعل. فقد تحطمت معنوياتنا"، وفقًا لما نشرته جريدة "جمهوريت" التركية.

وفى هذه الأيام يعيش الآف المصدرين الأتراك والذين يبيعون بضائعهم إلى السوق السعودى حيث تعتبر السعودية السوق الخامس عشر من ناحية استيراد المنتجات التركية، حالة من اليأس بعد إصدار السلطات السعودية لهذا القرار.

حيث تبلغ صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية قيمة 3.3 مليار دولار، وحجم وارداتها 3 مليار دولار. وتحتل منتجات الاثاث المركز الأول بين الصادرات التركية للسعودية. كما يتم استيراد جميع احتياجات ومستلزمات الفنادق من تركيا. كما توجد أيضاً الفواكه والخضروات والمواد الغذائية والمنسوجات بين المنتجات الهامة التى يتم تصديرها للسعودية.

فى حين لم يتم التعليق على القرار من ناحية السلطات التركية، ويقول المصدرون الأتراك أنه فى حين تتفاقم المشكلة الإ أن المسؤولين الأتراك لم يتخذوا أى خطوات لحلها على وجة الخصوص، كما أعرب مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك أن هذه المشكلة لن يتم حلها خلال فترة قصيرة حيث تتعلق بأسباب سياسية، الإ أنهم يبحثوا عن طرق لحل الوضع والذى سوف يواجه الآلاف العاملين فى القطاع.