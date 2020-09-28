اعترافات سائق أسس كياناً سياحياً وهمياً لتسفير الشباب: "كلنا على باب الله"

"ظروفهم وحشة وأنا كنت باحاول أساعد".. بهذه الكلمات برر سائق بالدقهلية خلال التحقيق معه بمعرفة مباحث الأموال العامة، إقدامه على ممارسة نشاط إجرامي واسع، في مجال تسفير الشباب.

واعترف المتهم بأنه أنشأ صفحة على موقع فيس بوك لاستقطاب ضحاياه، معلنا توافر فرص عمل للشباب خارج مصر، مقابل مبالغ تصل إلى 60 ألف جنيه، وتمكن من الاحتيال على عدد كبير منهم، بعد أن أنشأ شركة وهمية للسياحة.

كما اعترف المتهم بأنه زوّر أوراق السفر مثل الجوازات والتأشيرات، وتذاكر السفر لضحاياه، مؤكدا: "أنا مش بانصب، أنا باحاول أساعد وكلنا على باب الله".

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، وقيامه بإنشاء شركة للخدمات السياحية، كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن توفير عقود عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وجرى استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعثر بمقر الشركة على 6 جوازات سفر بأسماء ضحاياه، وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لبعض الجهات بإحدى الدول العربية، وعدد من سمات وتأشيرات الدخول منسوبة إلى بعض الدول العربية، و21 تذكرة سفر بأسماء أشخاص مختلفة –مجموعة دفاتر استلام نقدية– لافتة إعلانية تحمل اسم الشركة المشار إليها.

كما ضبط (هاتف محمول - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما "طابعة – ماسح ضوئى") بفحصها فنيا، تبين أنها تحتوى على الصور والملفات الدالة على نشاطه، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه على النحو المشار إليه.