فيديو.. طارق عبد الحليم يطرح كليب "أمور"

طرح النجم طارق عبد الحليم كليب بعنوان "أمور" عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ونشر طارق الكليب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول الأغنية: "أمور وحليوة ومسمسم الواد ده هو و الضحكة دى كمانجا بتقسم الواد ده اهوه خفة و شربت على حلويات الواد ده اهوه، دا لو عدا وفات بسرح يا اهوه احترت فى وسفه ومش عارف اوصف اقول ايه،اوصف فى رموش ولا شفايف او سحر عنيه دى خدوه وعوده ولون شعره يا وعدى عليه".

وأكد "عبد الحليم"، أن الكليب سوف يتم طرحه الأسبوع المقبل على بعض القنوات الفضائية.

اغنية " أمور"، كلمات سمير زغلول، الحان سامى فرج، توزيع بيشوى سمير، هندسة صوتية محمد جودة، ومن إخراج حسام المهدى.

طارق مطرب وممثل مصري، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بدأ الغناء منذ عام 2001 مع ألبوم (يا واد يا واد)، ثم خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل (أيام الرعب والحب) وفيلم (علقة موت) عام 2009.