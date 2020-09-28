خبراء إعلام يهاجمون الجزيرة: قناة مأجورة تضلل الشعوب وتتربص بمصر

هاجم إعلاميون السياسة التي تتبعها قناة الجزيرة القطرية على مدار سنوات، والتي تهدف إلى نشر الفوضى والعنف والتحريض على عدم الاستقرار، فضلاً عن عدم الالتزام بأي معايير إعلامية.

وقالت الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولي العالي للإعلام، إن السياسة الإعلامية لـ"الجزيرة" أظهرت حالة التربص الإعلامي بمصر، وكذلك وجود حالة من التربص السياسي، متابعة بقولها: "الجزيرة وقعت في شر أعمالها.. تعامل القنوات الإرهابية مع الفيديو المُفبرك الأخير الخاص بمظاهرات نزلة السمان أظهر حجم حالة التزوير والغش الإعلامي الذي يُمارس ضد مصر من قبل هذه القنوات".

وتابعت: "المصريون يعيشون في حالة سعادة وفخر بالتنمية الموجودة حاليًا، لا سيما وأن مصر صارت موجودة على التراك العالمي بسبب المشروعة القومية العملاقة التي لا تتوقف.. مصر من الدول القلائل التي نجحت في تحقيق توازن بين عجلة التنمية ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.. وذلك على غير رغبة بعض الدول التي تأوي الإخوان ومنها قطر".

وأكدت أن الجزيرة لحقت بها خسائر عدة، كونها تفتقد للثقة والمصداقية والموضوعية، خلال محاولتها الدائمة بإبراز ألاعيب الإخوان الإرهابية في التشكيك في مصداقية الحكومة والقيادة السياسية، موجهة الشكر إلى "المتحدة للخدمات الإعلامية"، على فضح سياسة الجزيرة بعد "مفاجأة" نزلة السمان الأخيرة.

وقال الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، إن قناة الجزيرة القطرية وسيلة لبث الأحقاد والتآمر على المشاعر، بهدف هدم المجتمعات وتشتيتها، لافتاً إلى تناولها للسلبيات دون إبراز أى إيجابيات، ونقل صورة سلبية عن الشأن العام فى مصر.

وأضاف أمين، في تصريحات لـ"الوطن": "لو كانت قناة الجزيرة موجودة في أوروبا وتمارس ما تقوم به من دور اعلامي تحريضي لتم منعها فوراً، لافتًا أن قطر لم توقع فى عام 2008 على وثيقة البث الفضائي في المنطقة العربية التى أصدرتها جامعة الدول العربية، حتى لا تكون مُلزمة بأى شىء.

وتابع: "بعد سنوات قليلة من تأسيس قنوات الجزيرة بدأت إدارتها في اتباع أساليب غريبة وملتوية ليست لها علاقة بالإعلام، فبدأت تأسيس سلسلة قنوات "مباشر" فى بعض البلدان العربية، مثل "الجزيرة مباشر مصر"، وتخطى الأمر مجرد قناة بإحدى الدول العربية، إلى تدخلات سخيفة بالرأى أو بالتوجيه نحو أجندات ليست عربية قائمة على التحريض، ومع بداية خطة التضليل الإعلامى والصحافة الكاذبة ضخت "الجزيرة"، التي وصفها بالقناة المأجورة، سمومها دون أى حسابات.

الخشاب: خونة وينشرون أكاذيب

وقال المخرج تامر الخشاب الذي تخصص في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية لكشف فبركة الفيديوهات عبر البرامج السينائية، إن كل الفيديوهات التي استخدمتها قناة الجزيرة غير حقيقية مضيفا: "بيقول لك مظاهرات حاشدة في السويس، دورت شوية على يوتيوب لاقيتها كانت مظاهرات ضد المرسي وإخوان الشيطان ومنذ 7 سنوات بتاريخ 30 يناير 2013".

وتابع: "الخونة أعادوا نشرها مرتين ومتركب عليها أصوات، ونشروها وفرحانين بيها أوي وكأنها من السويس فعلا، المهم إنهم نسيوا إنهم نشروها من حوالي سنة، والجميل إن مافيش ولا كمامة واحدة رغم الحشود الغفيرة، نسيوا أن الناس دلوقتي بتلبس كمامات".