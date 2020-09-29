القليوبية ترد على انتقادات مشروع تطوير بنها: يضفي شكلا جماليا

حالة من الجدل الشديد شهدتها مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا بشأن جدوى أعمال تطوير كورنيش النيل وشارع فريد ندا بعاصمة محافظة القليوبية بنها، حيث شن الأهالي هجوما عنيفا على المحافظة والمسؤولين بعد تكسير الأرصفة من أجل التطوير واتهموا المسؤولين بعدم الشفافية عن الشكل النهائى للمشروع، ما زاد من حدة التساؤلات والشائعات والبلبلة بالشارع البنهاوي.

وتدخل محافظ القليوبية لوضع حد لما يتداول حيث أوضح في تصريحات صحفية أن ما تم إزالته من رصيف شارع فريد ندا يأتي في إطار التطوير الذي يستلزم استبدال البلدورات القديمة التي تعاني من التسوس ببلدورات أخرى حديثة.

وأضاف المحافظ أنه طلب من المقاول مراعاة عدم تعلية الرصيف في الجزيرة الوسطى للطريق مراعاة للسيدات وكبار السن أثناء عبور الطريق، مشيرا إلى أن الرصيف الذي بناه المقاول بالخطأ وقام بهدمه مرة أخرى قد تم تحميل نفقة هذه الأعمال للمقاول وليس للمحافظة دخل في هذا.

في سياق متصل، ناشدت المحافظة في بيان لها، أهالي بنها الاطمئنان للمشروع وأكدت الصفحة الرسمية مراعاة حرمة المال العام وعدم إهداره ودعمت الرد بصور للتصور المقترح للتطوير لتهدئة الرأي العام.

وتستعرض "الوطن" من خلال هذا التقرير صور المقترح الخاص بالتطوير والذي يكشف عن مخطط جمالي يعيد للعاصمة رونقها وتنسيقها الحضاري ويراعي المتطلبات واللمسات الجمالية للمنطقة.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قد أجرى أمس الاثنين جولة تفقد من خلالها أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها حيث يبدأ التطوير من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى بتكلفة 38 مليون جنيه، ويتضمن أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده، وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات، مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء.

كما تفقد الهجان أعمال تطوير شارع فريد ندا في مدينة بنها، وخلال التفقد جرى اطلاع المحافظ على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع، مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن انتظار سيارات، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن حيث جرى إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ويشمل المخطط المروري إضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري ويشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد، كما يتضمن المخطط أيضا تطوير كافة الحدائق الموجودة بمسار المشروع كمرحلة ثانية وهي حديقة مديرية الطرق وحديقة نادي السلام وحديقة مدخل بنها والحدائق الموجودة في مدخل الشارع عند كمين أتريب.

يذكر أن تكلفة المشروع تصل إلى 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير- وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه

شارك في الجولة العميد عبد العظيم محمد مدير ادارة مرور القليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى للمحافظة واسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، واستشاري المشروع والشركة المنفذة.