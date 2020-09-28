الجيزة تبدأ تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء باستئناف أعمال البناء حتى 4 ادوار

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة بدء تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة مع استمرار متابعة اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمتابعة الموقف على الأرض مع الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها.

أكد المصدر لـ"الوطن"، استمرار تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتبارًا من 15 أغسطس وحتى نهاية شهر اكتوبر المقبل تسهيلًا على المواطنين.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة تخطى 25 ألف طلب وإجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء ما يقرب من 375 مليون جنيه حتى الآن خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى او الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وأشار إلى التواجد اليوم لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن حتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

واتخذت محافظة الجيزة عدد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بملف التصالح في مقدمتها إقرار أسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كافة مناطق المحافظة مع إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.