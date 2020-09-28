دعوات لإقرار قانون البدون في الكويت

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن قانون البدون في غاية الأهمية ويجب إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.

وأشار الغانم إلى أن نصاب لجنة الداخلية والدفاع لم يكتمل اليوم، حيث أن هناك عددا من أعضائها مصابون بفيروس كورونا، مشددا على أن فض دور الانعقاد لا يعني عدم مناقشة الموضوع، بل سيناقش ولو في اجتماع غير عادي وفق الإجراءات الدستورية المتبعة، وليحسم الأمر بالتصويت.

ولفت الغانم إلى أن هناك العديد من المشاورات بين مقدمي القوانين لتقريب وجهات النظر المتباعدة بين القوانين المطروحة، وقال: "نريد قانونا يحافظ على هويتنا الوطنية ويضع حلا جذريا للمشكلة، ولا نسعى لظلم أي فئة مهما كانت بعكس ما يحاول البعض أن يشيع ذلك لأنه مستفيد من الأوضاع الحالية".

وختم الغانم مشيرا إلى أن مشكلة البدون يجب أن تنتهي بحلول جذرية، والهوية الوطنية ليست سلعة تباع وتشترى.

والبدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت، لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.

ووفقا لتقرير صادر عام 2018 من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عددهم البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لـ"عدم قانونية" إقامة البدون في الكويت، فإنهم يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.