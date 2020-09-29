عوض بدوي يستنكر شائعة وفاة مصطفى قمر: ربنا وحده اللي بيقرر

أبدى الشاعر الغنائي عوض بدوي عبر موقع فيسبوك، غضبه من مروجي شائعة وفاة الفنان مصطفى قمر.

وكتب بدوي: "مصطفى قمر مش كبير على الموت، ولا أنا، ولا انت، ولا أي إنسان.. الموت هو الحقيقة الوحيدة وهو المصير المحتوم.. كل العالم يفنى والبقاء لله الواحد القهار.. لكن لما شخص مريض وغير محترم يطلق إشاعة سخيفة زي دي..".

وأضاف "مش عارف إيه وجه الإفادة وإيه السبب.. ربنا وحده اللي بيقرر إمتى ينهي حياة أي كائن حي.. ربنا يبارك في عمرك يا مصطفى يا قمر يا محترم يا مبدع.. وتمتعنا بفنك وإبداعك وتفرح بولادك وولاد ولادك".

وطرح الفنان مصطفى قمر، رسميا ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2" عبر المنصات الإلكترونية.

كان مصطفى قمر قد أعلن، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "وأخيرًا يا جماعة، هابدأ أكشفلكوا عن كواليس ألبوم (لمن يهمه الأمر 2)، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".

وتابع: "ومعانا الملحن العبقري أشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين ياجماعة هم كلهم مبدعين كدة وإحنا ولاد البطة السودة، انتظروا المزيد من الكواليس".

ونشر مصطفى قمر، عبر "إنستجرام"، بوستر ألبومه الجديد، وعلق عليه قائلًا: "بدء العد التنازلي قريبًا جدًا.. لمن يهمه الأمر 2 أسماء الأغاني كالتالي.. حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني".