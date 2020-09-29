حبس عريس ودجال و7 آخرين بالدقهلية حرقوا سيارتين لفشله في ليلة الدخلة

أمرت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس عريس ومبلط متهم بالدجل و7 أشخاص آخرين من أهالي عزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تجمهر أهالي القرية وغضبهم من أجل العريس الذي تزوج منذ أسبوع ولم يتمكن من الدخول بزوجته واتهموا المبلط بالدجل وأنه السبب وراء "ربط" العريس.

وتوجه عدد من أهالي العزبة للانتقام من هذا الدجال، وعندما وصلوا إلى بيته وجدوا سيارتين له ولزوجته، فبدأوا في إشعال النيران فيهما بعد سكب البنزين عليهما بحجة أنهما من الأموال التي جمعها من أعمال السحر، وتمكنت المباحث من ضبط 7 من المتجمهرين.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتجمهر أهالي عزبة عفيفي، التابعة لقرية الرحمانية بدائرة المركز، وإشعال النيران في سيارتين تابعتين لزوجين في العزبة يعملان في أعمال الدجل والشعوذة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء السيارتين فيما تولى ضباط المباحث تفريق المواطنين، وفض تجمهرهم، وانتقل المقدم أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين احتراق سيارتين ملاكي ملك "إبراهيم ع. ا." وزوجته، وشب الحريق بالسيارتين بعد تجمهر أهالي العزبة لغضبهم من صاحب السيارتين واتهامه بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة، ما تتسبب في عدم قدرة عريس الدخول بزوجته منذ أسبوع.

ووجَّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، لضبط العريس، والمشاركين معه في الواقعة، وسرعة ضبط الشخص المتهم بالدجل.

وبالفحص تبين قيام شاب يدعى "أحمد.س.و" 27 عاما، بتحريض أهالي العزبة على إشعال النيران في سيارتين ملك "إبراهيم.ع. ا"، أثناء وقوفهما أمام منزله بالعزبة أثناء تجمع عدد من الأهالي، وتم فضهم بعد حضور القوات إلى العزبة وجرى القبض على 7 منهم.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط "أحمد س. و.، 27 عاما، المحرض على تجمهر أهالي العزبة، وأكد في أقواله، أنه عريس جديد، ولم يمر على زواجه سوى أسبوع واحد فقط، ومع ذلك لم يستطع حتى الآن الدخول على عروسه، متهما صاحب السيارتين بعمل سحر له "ربط" مما تسبب في حالة من الإيذاء النفسي له، ومعروف عن صاحب السيارتين المحروقتين القيام بأعمال الدجل والشعوذة، وتسبب لمشاكل لعدد من أهالي العزبة بأفعاله.

وكشف العريس أن سبب اتهامه لصاحب السيارتين بالقيام بأعمال السحر له، بأنه علم أنه في الفترة الأخيرة تردد على منزل عروسه، ويبدو أنه أجرى له سحرا لكي يربطه ويمنعه من الدخول بزوجته، فكان لا بد من معاقبته لأن أفعاله تتسبب في إضرار أهالي القرية جميعا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.