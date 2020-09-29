فيديو.. مصطفى قمر يرد على شائعة وفاته باحتفال عائلي

هنأ المطرب مصطفي قمر ابنه تيام بعيد ميلاده عبر إنستجرام، وذلك بعد ساعات قليله من انتشار شائعة وفاته إثر حادث.

وكتب "قمر": "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلب بابا يا تيمو يا بسمة حياتي، ربنا يحميك يا حبيبي وينجحك دايما، وتبقى وتفضل نجم النجوم، أنت مش بس ابني أنت صاحبي وأخويا وبهجة عمري happy birthday timo".

وطمأن المطرب مصطفى قمر محبيه على صحته، بعد تداول شائعات على "السوشيال ميديا" بشأن وفاته.

وقال مصطفي قمر في تصريح سابق لـ"الوطن": "أنا الحمد لله زي الفل وشكرا جدا لكل من قلق واطمأن على بعد تلك الشائعة".

كان مصطفى قمر كشف عبر حسابه على موقع "إنستجرام" كواليس ألبومه الجديد، قائلًا: "وأخيرًا يا جماعة، هابدأ اكشفلكوا عن كواليس ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".

وتابع: "ومعانا الملحن العبقري أشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين ياجماعة هم كلهم مبدعين كدة وإحنا ولاد البطة السودة، انتظروا المزيد من الكواليس".

كما نشر مصطفى قمر، عبر "إنستجرام" بوستر ألبومه الجديد، وعلق عليه قائلًا: "بدء العد التنازلي قريبًا جدًا، لمن يهمه الأمر، أسماء الأغاني كالتالي: حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني".