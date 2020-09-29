12.1٪ زيادة في القروض الاستثمارية متوسطة الأجل الممنوحة للمزارعين

بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 5798 جمعية عام 2018 - 2019/ وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4310 جمعية بنسبة قدرها 74.3٪ تليها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي 761 جمعية بنـسـبة قدرهـا 13.1٪، ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة 626 جمعية بنسبة قدرها 10.8٪ ثم الجمعيات التعاونية للثروة المائية 101 جمعية بنسبة قـدرها 1.8٪ من إجمالي عدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

جاء ذلك ضمن النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي عام 2018-2019، ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

القروض الاستثمارية "القصيرة، المتوسطة، الطويلـة الأجــل":

· بلغ إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 13.8 مليـار جنيـه عام 2018- 2019 مقابـل 14.2 مليـار جنيـه عام 2017- 2018 بانخفاض بلغ نسبته 2.3٪ موزعة كالتالي:

السنوات بلغت القروض قصيـرة الأجل 6.2 مليار جنيـه عام 2018 /2019 مقابل 7.7 مليار جـنيه عــام 2017-2018 بانخفاض بلغ نسبته 19.9٪، وذلك لانخفاض قروض الثـروة الحيوانية بنسبة 24.8%

بلغ إجمالي القـروض متوسـطـة الأجــل 7.0 مليـار جنيـه عـام 2018 -2019 مقـابـل 6.2 مليـار جـنيــه عـام 2017 -2018 بزيادة بلغت نسبتها 12.1٪.

كمـا بلغ إجمـالي القروض طـويلة الأجـل 691.6 مليـون جنيـه عـام 2018 - 2019 مقابل 243.2 مليون جنيـه عام 2017- 2018 بزيادة بلغت نسبتها 184.4٪، نتيجة الزيادة في القروض الخاصة بإنشاء بساتين استصلاح واستزراع الأراضي وقروض الشباب والعاملين.