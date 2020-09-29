شعراوي: تدريب 200 موظف بكل محافظة على برنامج المسؤول الحكومي المحترف

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية في دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمقر الوزارة.

كما شهد الاجتماع استعراض خطة التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة المقبلة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعه لها ، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين والذي يتم بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظه أونلاين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

واشار إلى وجود برنامج جاري إعداده لتدريب 80 موظفاً بـ5 محافظات والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التٱمين الصحي الشامل وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونياً بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجياً ومؤسسياً وربطها بشبكة إلكترونية مع مركز سقارة.

كما استعرض إمكانية التعاون بين الوزارتين لتٱهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلى على غرار شهادة الـicdl، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الألي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز.

وأشاد شعراوى بالتعاون والدعم الذى يقدمه المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المحلية فيما يخص استخدام الميكنه في أداء الخدمات المحلية والإرتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديم الخدمات بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعه وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها .