المتهم بقتل أخيه لممارسته الرذيلة: ضربته حتى الموت.. وعشيقته هربت

أدلى المتهم الرئيسي بقتل شقيقه بمساعدة عمه في منطقة الصف بالجيزة، باعترافات تفصيلية حول ملابسات الواقعة أثناء تمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم أمام محقق النيابة، إنه تخلص من شقيقه الأكبر بمساعدة عمه لاعتياده ممارسة الرذيلة في المنزل وتعدد علاقاته غير الشرعية مع السيدات.

وأضاف أنه وعمه دخلا على المجني عليه في المنزل أثناء ممارسته الرذيلة مع إحدى السيدات، حيث حاول الهرب إلا أنهما تمكنا من الإمساك به، وضربه حتى سقط جثة هامدة، بينما تمكنت عشيقته من الهرب.

وتابع المتهم الرئيسي بأنه بعد التأكد من وفاة شقيقه، جلس عمه بجوار الجثة، وذهب هو إلى مفتش الصحة لاستخراج تصريح دفن، مشيرا إلى أنه تقابل مع مفتش الصحة واعترف له بقتله لشقيقه وعرض عليه مبلغا ماليا كبيرا نظير استخراج تصريح دفن بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، ولكنه رفض وأبلغ المباحث فجرى إلقاء القبض عليهما.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهما اتهام القتل العمد.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا بقيام مزارع بقتل شقيقه بمساعدة عمه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهمين.

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجني عليه أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد أدت إلى وفاته على يد شقيقه وعمه، وبعدها حاول المتهمان دفن المجني عليه عن طريق استخراج شهادة وفاة من مفتش الصحة، تفيد بأن الوفاة طبيعية.

وأفادت تحريات المباحث التي باشرها الرائد محمد العشري، رئيس مباحث الصف، بأن المجني عليه أمسك سكينًا وحاول الاعتداء على شقيقه وعمه عندما عاتباه على إحضار فتيات الليل إلى منزله، فاحتدم الخلاف بينهم، وتمكنا من الاستيلاء على السكين منه وضربه حتى الموت.