الجنايات تجدد حبس علاء عبدالفتاح وآخرين 45 يوما

جددت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حبس علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر، وآخر ثالث، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركتها في تحقيق أهدافها.

ونسبت جهات التحقيق للمتهمين في القضية التي حملت رقم 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتكدير السلم والأمن العام.