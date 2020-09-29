فاو: التقديرات أكدت نمو الاقتصاد المصري بشكل إيجابي

قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، إنّ الجميع يعلم أثر أزمة فيروس كورونا على العالم وعلى الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنّ التأثير بشكل كبير على إمدادات الغذاء، كان أكبر توقعات أزمة كورونا.

وأضاف الأمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنّ المؤسسات التمويلية الدولية بما فيها البنك الدولي في مصر، تشير لانكماش الاقتصاد الدولي بمعدل من 4 لـ7%، وأنّ مصر من الدول التي أشارت فيها كل التقديرات إلي نمو إيجابي يصل لنحو 2% لعام 2020.

وأكد أنّ النمو يتمثل في عنصرين أساسيين، الأول الإصلاحات التي تمت في السنوات السابقة ومهدت للاقتصاد المصري ليكون له المرونة في الاستجابة بشكل أفضل، والثاني هو الإجراءات التي تمت لمواجهة الأزمة، على مستويين، وهي الإجراءات الإحترازية التي نفذتها الحكومة المصرية لاحتواء المرض والحد من انتشاره، وتدابير دعم الاقتصاد وتحفيزه لمواكبة الأزمة سواء كان الأثر ناتج من تطبيق الحزمة لآخر نفس.

وتابع أنّه منذ ظهور فيروس كورونا وحتى الآن، شهدت مصر استقرارا نسبيا بدرجة كبيرة في وفرة الغذاء مقارنة بالدول الأخرى، كما أنّ أسعار السلع الزرعية والغذاء شهدت استقرارا مع ارتفاعات طفيفة كانت مؤقتة، لكن هناك استقرار عام بمستوى أسعار المستهلك.

وأوضح أنّ أزمة كورونا أثرت على دخل الأسر الفقيرة، خاصة في قطاعات الخدمات والسياحة، مؤكدا تحسن الأمور حاليا عن بداية الأزمة التي كانت صدمة كبيرة لجميع الموظفين.