أعلنت وكالة أنباء رويترز، مقتل أول مدني أرميني خارج ناجورنو كاراباخ بقصف أذربيجاني.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات الأذربيجانية تقصف قرى أرمينية حدودية، مشيرة إلى أن أذربيجان توسع عدوانها بدعم عسكري وسياسي من تركيا.

وأوضح تقرير لوكالة أنباء رويترز، أنّ تركيا نقلت بين 700 لـ1000 مقاتل سوري إلى أذربيجان، مشيرا إلى أنّ تركيا أرسلت مقاتلين سوريين من أحرار الشام وجيش النخبة إلى ناجورنو كاراباخ.

وأضاف التقرير أنّ تركيا تدفع 1500 دولار شهريا لكل مقاتل سوري ترسله لأذربيجان.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بطلب من دول أوروبية، اجتماعًا طارئا يناقش فيه التطورات في ناجورني كاراباخ، الإقليم الأذربيجاني الذي يشهد منذ الأحد الماضي معارك دامية، واستمرت حتى الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، الثلاثاء، أنّ المعارك استمرت خلال الليل بين أذربيجان وإقليم ناجورني كاراباخ، في أعنف جولات الصراع منذ أكثرمن ربع قرن.