"العربي الأوروبي" يعرض انتهاكات "الإخوان" على "الدولي لحقوق الإنسان"

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إنه في إطار متابعة التجاوزات والانتهاكات المتكررة من التنظيم الدولي للإخوان، والذي يتنوع ما بين التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام ومحاولات إحداث فتنة طائفية بهدف إحداث شرخ في العلاقة بين الشعب والإدارة السياسية تقدم المنتدي بمداخلة شفوية تحت البند الرابع وعنوانه الحالات التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي.

وطالب المنتدى، في مداخلته، بضرورة تحرك المجلس الدولي والمفوضية السامية لاتخاذ موقف حاسم مبني على العهود الدولية التي تجرم التحريض على الكراهية والعنف التي تمارسه الجماعة، ودعا المنتدى منظمات المجتمع المدني بتكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية في مصر لإجراء حوار مجتمعي خاصة في محافظات الصعيد لمحاربة الخطاب الديني والمتطرف والعمل على نشر ثفاقة السلام وتعزيز مبادئ العيش المشترك للقضاء نهائيا على التوترات الدينية.

وأثنى المنتدى، على مبادرة الإدارة السياسية بتكليف البرلمان المصري والحكومة المصرية بتعديل قانون منظمات المجتمع المدني بما يتناسب مع المعايير والضوابط والأليات الدولية والذي يعطي مرونة للعمل الأهلي في مصر ويمنع فساده وأيضا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لنشر ثقافة السلام وتعزيز ثقافة العيش المشترك والقضاء على التوترات الدينية مدعومة بمجهودات كبيرة من الأزهر الشريف والكنائس المصرية، إلا أنه بعض التوترات الدينية تستخدمها جماعة الإخوان من خلال وسائل الإعلام الإخوانية و التي تبث عبر منصات إعلامية غير قانونية من دول لها خلافات سياسية مع مصر بهدف إشعال الفتنة الطائفية من خلال التحريض على العنف والقتل بهدف إحداث بلبلة في الشارع المصري، وخلق حالة من التوتر في المجتمع المصري لإحداث شرخ في العلافة بين الإدارة السياسية والشارع المصري كما تغذي أيضا أفكار التطرف والتعصب للأجيال القادمة، وهو الأمر الذي يهدد المجهودات التي تبذلها الدولة بالفشل.

وأشار نصري، إلى أن المنتدي تقدم بالشكر في بالبداية للمجلس الدولي والمفوضية السامية على المجهود المبذول من تحسين منظومة حقوق الإنسان في الدول الإعضاء 193 بشكل عام و المنطقة العربية و دول الصراع المسلح بشكل خاص.