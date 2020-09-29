إندومي تطلق أحدث مشروعاتها.. "إندومي تو جو" لتشغيل الشباب والتسليم خلال 5 أيام

أعلنت شركة إندومي، الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج الشعرية سريعة التحضير، عن زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب التسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين، وأطلقت الشركة أحدث مشروعاتها في مصر، وهو "إندومي تو جو" لتشغيل الشباب، وهو كشك لبيع وتحضير منتجات إندومي، لينضم لمشاريع أخرى مثل "مستر إندومي" و"سنيور إندومي" التي تتيح فرص عمل ومصدر دخل للعديد من الشباب وفئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

المدير التنفيذي : نسعى لزيادة استثماراتنا الفترة المقبلة في مصر بسبب تسهيلات الدولة للمستثمرين

من جانبه قال المجتبى أبو سبيب المدير التنفيذي لشركة إندومي في مصر: فخور بإطلاق "إندومي تو جو" في مصر، فالسوق المصري سوق مهم جداً لشركة إندومي على مستوى العالم، كما أن هذا المشروع سيساهم في دعم الآلاف من الأسر المصرية، وهو ما يتماشى مع سياستنا الداخلية الداعمة لسياسة الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، ونفخر دوماً أن جميع العاملين في شركة إندومي ومصنع إندومي من المصريين.

وأضاف: مهتمون بتطوير منتجات إندومي وإضافة نكهات جديدة ويكفي أن أؤكد أننا طوال السنوات الخمس الأخيرة، لم نقم بزيادة أسعار منتجات إندومي رغم القفزات الكبيرة التي حدثت في أسعار العديد من المنتجات الأخرى وتكلفة التشغيل وأسعار العملات الأجنبية، هذا لأن مصر وشعبها يستحقان منا كشركة دخلت السوق المصري منذ 22 عاماً أن نكون جنبا إلى جنب مع مصر ومع تنميتها الاقتصادية، ونسعى أيضاً خلال الفترة المقبلة لزيادة استثمارات إندومي في مصر خاصة مع المميزات والتسهيلات الكبيرة من الدولة للمستثمرين.

وعن تفاصيل مشروع إندومي تو جو، قال محمود طاهر مدير المشروع : الكشك الجديد معدني وشكله جذاب وعملي وسهل الحركة، بالإضافة إلى الكشك تقدم الشركة، غلاية مياه وعدد 2 كرتونة من منتجات إندومي، ويمتاز الكشك بوجود أرفف وأدراج ومساحات للتخزين مما يسمح لصاحب المشروع باستخدامه في تحضير المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة وغيرها من المنتجات التي تساعد في زيادة الدخل أيضاً بجانب بيع إندومي الذي يوفر له دخلاً كبيراً.

وعن طريقة الحصول على الكشك الجديد، قال طاهر: هناك 3 وسائل للتواصل معنا للحصول على الكشك ومشتملاته، سواء بالاتصال على الخط الساخن 15172 أو رقم واتس اب 01061111194 أو عبر صحفتنا الرسميةعلى فيس بوك، وخلال 24 ساعة يتواصل مندوب من أقرب فرع مع صاحب المشروع لتوقيع التعاقد الذي لا يتطلب سوى بطاقة الرقم القومي فقط.

وأضاف: الكشك مدعوم من الشركة وتكلفته بمشتملاته 2000 جنيه فقط، وبعد دفع المبلغ والتعاقد، يتم توصيل كشك "إندومي تو جو" دون أي تكلفة إضافية خلال 5 أيام عمل إلى المكان الذي يحدده صاحب المشروع عبر فروعنا بمحافظات الجمهورية، ويمر مندوب الشركة أسبوعيا لتوزيع منتجات الشركة حسب الكميات المطلوبة.

يأتي مشروع "إندومي تو جو" ضمن استراتيجية إندومي لجعل منتجاتها وأسعارها في متناول الجميع، خاصة أن وجبة إندومي أصبحت عادة يومية لعدد كبير من المصريين، نظرا لسهولة تحضيرها وأسعارها المنخفضة ونكهاتها المختلفة التي حازت على رضا المجتمع المصري، وبجانب ذلك تسعى الشركة للتوسع في أنشطتها المتعلقة بالمسئولية المجتمعية وبخاصة لذوى الاحتيجات الخاصة والمرأة المعيلة إيماناً منها بدورها المجتمعي.

للاستفسار والتواصل الإعلامي:

01155469654

YaraAmmar903@gmail.com