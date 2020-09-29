100 جنيه للماجستير و200 للدكتوراه.. حوافز موظفي الحكومة أثناء الخدمة

منح القانون 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد، العديد من الامتيازات للعاملين المتفوقين علميا بالجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة 39 من القانون، على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

تختلف القيمة المالية لهذا الحافز بحسب نوع التميز العلمي الذي حققه الموظف، سواء كان الحصول على مؤهل أعلى أو درجة علمية، دبلومة أو ماجستير أو دكتوراه، وجاءت على النحو التالي:

قيمة الحافز 7% من الأجر الوظيفي أو زيادات مالية حسب نوع الدرجة العلمية

-يكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو وفقًا للفئات المالية التالية أيهما أكبر:

-25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

-50 جنيها شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

-75 جنيها شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

-100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنه دراسية على الأقل.

-200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

كما ان القانون نص على إثابة الموظف، الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًًا، أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل، أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، وذلك من خلال المكافأت التشجيعية.

كما أن اللائحة التنفيذية لـ"قانون الخدمة المدنية" حددت ضوابط وشروط ضم مدة الخبرة العلمية أو الحصول على درجات علمية أو مؤهلات أعلى لموظفى الحكومة أثناء الخدمة، حيث نصت المادة "189" على احتساب كل عام دراسى يقضيه الموظف الحكومى فى دراسته بسنة أقدمية فى عمله، وإضافة قيمتها فى أجره الوظيفى.

ووضعت اللائحة، عدة شروط لضم مدة الخبرة العلمية والحصول على المؤهلات الأعلى لموظفى الحكومة، منها أن يكون "الموظف" معينا فى الجهة الحكومية قبل صدور القانون، وحصوله على مؤهل دراسى أعلى من الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة.

ولا يعتد إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علمياً قرار من السلطة المختصة بذلك، وأن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين فيها، وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة، وأن يكون تعيينه فى إحدى وظائف المجموعتين "الفنية، والمكتبية" من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة التخصصية التى تتطلب تأهيلاً علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة.