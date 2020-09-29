عمرو أديب: ميار شريف بنت مصر ضد الكسر.. حاجة تشرف

أبدى الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على شاشة "MBC مصر"، إعجابه بلاعبة التنس المصرية ميار الشريف بعد مشاركتها في بطولة رولان جاروس وأدائها القوي بها.

وغرد أديب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ميار شريف بنت مصر ضد الكسر قدمت مباراة تنس ولا أروع فى رولان جاروس.. قوية عنيدة تتمتع بذكاء ومهارة ملحوظة".

وأضاف أديب: "خسرت أمام مصنفة رقم أربعة في العالم. ميار أمامها مستقبل عظيم يجب أن نهتم بها ونحقق لها كل أحلامها.. أنسوا الكورة شوية.. بجد حاجة تشرف".

وخسرت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مباراتها أمام المصنفة الرابعة عالميا التشيكية بلشكوفا بنتيجة 2 / 1 فى الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس.

ميار شريف أول لاعبة فى تاريخ مصر تتأهل إلى الدور الرئيسى من بطولة جراند سلام بالفوز الجمعة الماضية، على الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس.

ونجحت ميار شريف، في تحقيق تأهل تاريخي، إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، بعد الفوز في ثلاث مباريات بالدور التمهيدي، حيث باتت أول مصرية تحقق هذا الإنجاز.

وتمكنت "ميار" من عبور كل من الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-0، ثم فازت على الأمريكية كاترين ماكنالي المصنفة رقم 120 على العالم، بمجموعتين دون مقابل خلال ساعة ونصف، بنتيجة 6-2، و6-4، وفي الدور التمهيدي الأخير، فازت على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-1، و6-3.

وحققت ميار شريف، العديد من الإنجازات على المستوى الأفريقي، حيث نالت ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، ثم أصبحت أول لاعبة مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بالإضافة إلى أنها أول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي لواحدة من البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، لتضمن تحسين تصنيفها أكثر من 20 مركزاً لتصبح في التصنيف الـ150 عالميًا، وستحصل على 85,600 ألف دولار مكافأة الوصول للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس.