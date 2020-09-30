أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر الحالي، والتي تنوعت بين البنجر، الطماطم، الباذنجان والفاصوليا والثوم، وغيرها كالتالي:

البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الكوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ18 جنيهًا.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.

البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلو جرام.

الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 6 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 5 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام الفاصوليا بين 14 إلى 22 جنيهًا.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، و12 جنيهًا للزيتون بيكول ومنزيل، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ8 جنيهات.