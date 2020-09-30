تعرف على مشروعات التنمية الزراعية في سيناء

تستعد مصر للاحتفال بأعياد أكتوبر الشهر المقبل، في ضوء خطط تنفذها الحكومة للتنمية في سيناء من خلال مشروعات زراعية تنفذها الوزارة من خلال مركز بحوث الصحراء تستهدف توطين البدو والاستفادة من الثروات الطبيعية في المحافظة، نستعرض في التقرير التالي ملامح خطة التنمية الزراعية:

محاور التنمية الزراعية:

1- التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.

2- التوسع الرأسي للرقعة الزراعية.

3- استخدام أساليب حديثة للري تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع.

4- التوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب).

موقف المشروع الحالي في شمال سيناء:

* المساحة المستهدفة 400 ألف فدان.

* المُنفذ منها: 56 ألف فدان حتى 2014.

* نسبة التنفيذ:14% عبارة عن 128 ألف فدان منزرعة في سهل الطينة وجنوب القنطرة وجزء من رابعة وبئر العبد 40 ألف فدان منزرعة بمنطقتي شرق البحيرات وشرق السويس، و100 ألف فدان مستكملة بالبنية التحتية بمنطقة رابعة وبئر العبد، ليصبح إجمالي المنزرع والقابل للاستزراع 268 ألف فدان.

المعوقات التي واجهت المشروع وتم التغلب عليها:

إيجاد بدائل للمياه من مصادر متعددة.

الانفاق على البنية التحتية وضخ استثمارات بالمليارات.

وترتب على ذلك ارتفاع التنفيذ من 14% الى 67% على النحو التالي:

الخطة المستقبلية:

قيام فرق استكشافية من وزارة الزراعة بالمعاينة الميدانية لأراضي قابلة للزراعة في شمال سيناء ووسط سيناء واعداد خريطة بصلاحية الأراضي القابلة للزراعة.

يضم الفريق أعضاء من مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة قناة السويس.

إعداد خريطة توزيع بالأراضي الصالحة للزراعة وتحديد مساحتها ومواقعها بشمال ووسط سيناء.

قام فريق العمل باستكشاف مساحات جديدة في شمال ووسط سيناء بإجمالي مساحة 592.4 ألف فدان و12 الف فدان بجنوب جنوب القنطرة، و46 الف فدان في ش.ش البحيرات 46.84 الف فدان و المزار والميدان 26 الف فدان و السر والقوارير 80 الف فدان.

تم استكشاف أراضى جديدة بشمال سيناء 153 الف فدان جنوب الشوحط ورمانة رابعة وجعل باجمالى 153 الف فدان مقسمة الى (أ) 100 الف فدان (ب) 53 الف فدان.

تم استكشاف اراضى جديدة بوسط سيناءة منطقة وادى البروك 276 فدانو منطقة محور بئر تماده/ الجفجافة 87.5 الف فدان.3- منطقة محور شرق البحيرات والجفجافة (56 الف فدان).

تم تشكيل فرق عمل من جهات مختلفة للقيام بالحصر التصنيفى التفصيلى للتربة.

إنشاء مزارع سمكية في محافظة جنوب سيناء

انتهت الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية من إنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة احواض دائرية سعة الحوض 30 متر مكعب من المياه وبدء انشاء المزرعة الثانيه التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.