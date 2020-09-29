حاكم دبي ناعيا أمير الكويت: رحم الله قلب الخليح النابض

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عامر ناهز 91 عامًا، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "آل مكتوم": "رحم الله أب الكويت الحاني، وقلب الخليج النابض، وأمير الإنسانية النبيل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم، بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه".

وتابع: "تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت.. ولكل الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.