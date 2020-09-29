على الدين هلال: السيسي أول رئيس بتاريخ مصر يذهب لتهنئة الأقباط بعيدهم

قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووزير الشباب الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس في تاريخ مصر، يذهب إلى الكنيسة ليهنئ الأقباط بعيدهم، واصفاً ذلك بـ"تعميق للمواطنة".

وأضاف "هلال"، خلال ندوة "المواطنة وأزمة الخطاب الديني والثقافي في مصر"، المنعقدة بالمجلس الأعلى للثقافة حاليا: "لأول مرة في تاريخ مصر من عهد محمد علي، يذهب رئيس الجمهورية للكنيسة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وهي رسالة مواطنة هامة".

ولفت "هلال"، إلى أنه عقب ذهاب الرئيس، أثير تساؤلات في عدة أوساط، قائلة: "ازاي الملوك ورؤساء الجمهورية اللى قبل كدا مرحوش".

وأوضح أن ما استقر عليه الحال دائماً هو إرسال رئيس الجمهورية أحد أمناء الرئاسة، وإرسال مجلس الوزراء، أحد أمناء رئاسة الوزراء، ومن يرغب في الحضور من الوزراء، وأنه كان دائماً من راغبي الحضور.

وشدد على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على تعزيز المواطنة، ودورها هام، ويجوز أن يكون ذلك أكثر من المثقفين أنفسهم، مضيفاً: "ما تقوم به الدولة؛ أو ما تمتنع عنه يكون له أثر بالتأكيد في المواطنة".

ولفت إلى أن انتشار أفكار الإسلام السياسي، تعتبر إحدى عقبات التي تحول بين الإنسان وانتمائه لوطنه وإحساسه بفكرة المواطنة.

وأضاف، أن الفكرة الرئيسية في للمواطنة هي المساواة، كما تنص جميع الدساتير المصرية، والمواطنون وحدهم من يتمتعون بحقوق المواطنة، مثل حق الانتخاب والدفاع عن الوطن، أما البعد الثالث فهو المواطنة كفعل اجتماعي.

وعن العقبات، التي تحول دون المواطنة، قال هلال إن منها وجود بعض القوانين الحائلة، أو عند وجود مشكلة في تنفيذ القوانين، أو الدخول في اثنيات دون الدولة.، ومن ضمن العقبات توظيف الدين لأغراض تعطل الانتماء للدولة.، مثلما كان يقول سيد قطب أن الوطن حفنة تراب.

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور مصطفى النشار، مقرر لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس، ينظم ندوة: "المواطنة وأزمة الخطاب الديني والثقافي في مصر"، بمقر المجلس حالياً.

يدير الندوة الدكتور أحمد مجدي حجازي، عضو لجنة الفلسفة، ويشارك بها كلا من: الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق.