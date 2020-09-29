مينا عطا ينتهي من تسجيل أغنية وطنية بعنوان "عاشوا"

انتهى الفنان مينا عطا من تسجيل أغنية جديدة وطنية بعنوان "عاشوا"، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج محمد جودة.

قال المطرب الشاب مينا عطا، إنه حصل على جائزة أفضل مطرب شاب لسنة 2017 عن أغنيته "معجيبن"، من كلمات محمد الرفاعي وألحان محمد رحيم وإخراج مرقص عادل التي حققت 3 ملايين مشاهدة.

وأضاف مينا، خلال حلقة خاصة لبرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر"، من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يوجه تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكل المهندسين الذين اجتهدوا لإنهاء الكاتدرائية في زمن قياسي.

وأردف، أنه سعيد بإنهاءه العام 2017 بجائزة أفضل مطرب شاب، كما أنه بدأ العام الجديد بتصوير 3 إعلانات.

وتابع مينا، أنه سعيد بإعطاء الرئيس السيسي الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأنفسهم، خصوصا بإقامة مؤتمر للشباب بشكل دوري.

وأضاف أنه لم يعد هناك شركات إنتاج لا للنجوم الشباب ولا حتى نجوم الصف الأول: "قليلة شركات الإنتاج وبيمشوا باتفاقات معينة، وأي حد عايز يمضي مع مطرب شاب يبقى لازم عقد احتكار لكل حاجة".