أنواع باقات الإنترنت "ويك إند" التي طرحتها "we" وضوابط استهلاكها

تحرص شركة المصرية للاتصالات "WE" على تقديم خدمات الإنترنت المنزلي للمواطنين بجودة عالية، كما تسعى إلى تقديم كافة الحلول للحفاظ على باقات الإنترنت الشهرية الأساسية، دون أن يؤثر الاستهلاك الزائد في فترات الإجازة على الباقة الأساسية، وذلك في إطار تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات وسرعة الإنترنت، لتبدأ السرعة من 30 ميجابايت في الثانية بدلًا من 5 ميجابايت في الثانية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، باقات الإنترنت الإضافية والمخصصة لـ"ويك إند"، وفق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

باقات المصرية للاتصالات "ويك إند"

باقة سوشيال "ويك إند":

توفر الشركة في تلك الباقة 1.300 ميجا للعميل بسعر 5 جنيهات، بدء من الساعة 9 من مساء الخميس وحتى الساعة 9 من مساء السبت.

باقة فيديو "ويك إند":

توفر الشركة في تلك الباقة 3.200 ميجا للعميل بسعر 10 جنيهات، بدء من الساعة 9 من مساء الخميس وحتى الساعة 9 من مساء السبت.

باقة الألعاب "ويك إند":

توفر الشركة في تلك الباقة 3.200 ميجا للعميل بسعر 10 جنيهات، بدء من الساعة 9 من مساء الخميس وحتى الساعة 9 من مساء السبت.

ضوابط استخدام باقات "ويك إند"

- يتم استهلاك باقات "ويك إند" خلال نهاية الإسبوع بدايه من الخميس 9 مساء وحتى السبت 9 مساء.

- يمكن الاشتراك بأكثر من باقه بنفس الوقت، كما يمكن الاشتراك بنفس الباقه أكثر من مرة.

- يتم المحاسبه من الباقه الأساسية عند استهلاك باقة "ويك إند" أو انتهاء صلاحيتها.

- لا يتم ترحيل الميجا بايتس المتبقية.

- يتم المحاسبه من الباقه الأساسية عند تصفح تطبيقات غير المحددة للباقة.

وكانت الشركة خلال يوليو الماضي رفعت الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة، لتبدأ من 30 میجابیت في الثانیة بدلًا من 5 میجابیت في الثانیة.