رئيس حزب التنمية: فشلت في دمج بعض الأحزاب معنا وعاوزين الناس تشارك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتوقع أن تكون نسبة المشاركة من المواطنين كبيرة في انتخابات مجلس النواب، في ظل وجود تنافس قوي في كل الدوائر ما بين المرشحين، "الناس لما بتلاقي منافسة قوية بتنزل وبتشارك في الانتخابات".

وأضاف "السادات" في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان يتمنى أن تكون الانتخابات الفردي مع قوائم نسبية من أجل إعطاء فرصة للأحزاب بصورة أكبر، ولكن تم اختيار القوائم المغلقة، وهذا أمر يجب احترامه، "سنحترم ذلك، وسنكمل على ذلك الأمر معندناش أي مشكلة، عمرنا ما هنقول مش هننزل الانتخابات".

وأشار إلى أن أي حزب يريد أن يكون له وجود على الأرض يجب عليه أن يكون له تمثيل في الانتخابات، ويشارك في الانتخابات بشكل كبير.

وأردف أنه حاول ضم أكثر من حزب من أجل دمج عدد من الأحزاب التي تتماشى مع نفس توجه الحزب، ولكنه فشل في ذلك، لافتا إلى أن قانون الأحزاب يحتاج لتعديل تشريعي للسماح بالاندماجات، وأن يتم إعادة النظر في استمرار الأحزاب إن كان ليس لها أي تمثيل بعد مرور أكثر من انتخابات عليها، "عاوزين الناس ترجع تشارك من جديد في الأحزاب".

وواصل السادات أن حزب الإصلاح والتنمية حزب يمين الوسط، كان له مواقف في الفترة الماضية تأخذ جانب المعارضة، موضحا أنه راجع نفسه في الكثير من المواقف ووجد أنه يجب عليه أن يدرس المواقف أكثر ويسمع بشكل أكبر لأعضاء الحزب، "أكبر خطأ أن تعتمد على رؤية واحدة وقناعة واحدة فقط".