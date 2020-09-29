محامي "سيدة المحكمة" يعلن انسحابه قبل ساعات من الجلسة الثانية: مسرحية

قبل ساعات من نظر جلسة المحاكمة الثانية للمستشارة المعزولة نهى الإمام الشهيرة بـ"سيدة المحكمة"، أعلن محاميها أحمد مهران الانسحاب من مهمة الدفاع عن موكلته بقوله على حسابه بـ"فيس بوك" :"لا أحب الاستمرار في المسرحية الهزلية".

وتنظر محكمة جنح النزهة غدًا ثاني جلسات المحاكمة "سيدة المحكمة" بتهمة التعدي على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.

وذكرت التحقيقات أنه لما تحفظ قائد الحرس على هاتفها المحمول لوقف التصوير، قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدًا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدّي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.