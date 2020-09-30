الأمن يفحص فيديو تحرش جماعي بفتاة في مدينة نصر

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن بالقاهرة تفحص مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تحرشا جماعيا بفتاة في مدينة نصر.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الشباب بالإحاطة بفتاة بجوار توك توك، ويتحرشون بها جسديا وسط صراخات استغاثة منها.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفيديو جرى التقاطه في منطقة زهراء مدينة نصر.