الصحة العالمية تحقق في اتهامات لمسؤوليها بالاستغلال الجنسي لـ50 امرأة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فتح تحقيق في مزاعم بالاستغلال الجنسي من جانب أشخاص تم تحديدهم على أنهم مسؤولون صحيون بالمنظمة في الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار المساعي الرامية لوقف تفشي فيروس إيبولا.

وأعربت المنظمة، في بيان نقله راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، عن غضبها إزاء ما حدث وتعهدت بأنه سيتم التحقيق بدقة في الاتهامات.

يذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن أكثر من 50 امرأة اتهمت عمال إغاثة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى غير حكومية تعمل في الكونغو الديمقراطية بمحاولة استغلالهن جنسيًا مقابل منحهن وظيفة ما.