الأوبرا تؤجل احتفالية "ذكريات في الكرنك" حدادا على وفاة أمير الكويت

قررت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تأجيل احتفالية "ذكريات في الكرنك" الخاصة بتكريم اسم الفنان محمود رضا إلى مساء يومي الإثنين والأربعاء 5، 7 أكتوبر المقبلين على المسرح الكبير، بدلًا من الأربعاء 30 سبتمبر، وذلك نظرًا لحالة الحداد العام التي أعلنتها الدولة المصرية عقب رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتأتي الاحتفالية، استمرارًا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبي محمود رضا، وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة، وذلك تحت اشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلي، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 30 سبتمبر على المسرح الكبير.

تمزج الاحتفالية بين الاستعراضات والموسيقى الحية ومشاهد الفيلم السينمائي الشهير "غرام في الكرنك" من إخراج علي رضا، والذي قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67، وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لـ محمود رضا عبّرت عن التراث الفني في مختلف أنحاء مصر، حيث يتمّ الأداء من خلال الرؤية الفنية للعبقري الراحل التي برزت في موسيقى وتابلوهات الفيلم.

وكانت وزارة الثقافة، نظمت عدة فعاليات للاحتفال بفارس الفنون الشعبية الراحل منها: "ليلة في حب محمود رضا" بمسرح البالون، كما أصدرت كتابًا تذكاريًا لتخليده باعتباره أحد رموز الإبداع المصري وقدوة ملهمة للأجيال الجديدة.