"صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا عن أمير الكويت الراحل

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى الفضائية، تقريرا تلفزيونيا عن رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91.

ورحل أمير الإنسانية أمير دولة الكويت، بعد أن ترك إرثا من الحب والدعم والمساندة لمصر والأمة العربية، خلال العقود الماضية، وهو ما اتضح في نعي الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمير الراحل، وحزن المصريين على فقده لمكانته الكبيرة في قلوب الشعب المصري، خاصة أنّه صاحب مقولة "مصر في القلب"، التي كانت دستور العلاقات المصرية الكويتية خلال فترة حكمه المثمرة لدولة الكويت.

ومواقف أمير الكويت الراحل تجاه مصر لا تعد ولا تحصى، فـ مع ثورة 30 يونيو، أشاد بالقوات المسلحة وثمّن الدور التاريخي الذي قامت به للحفاظ على أمن واستقرار مصر، ليكون صاحب التصريح الأول من الدول العربية تجاه ثورة مصر بإشادة أعلن من خلالها مساندة مصر وثورتها.

وعرضت دولة الكويت وقتها تقديم مساعدة تقدر بـ6 مليارات دولار لمصر، إضافة لمساندة أمير الكويت في قضية السد الإثيوبي، مع تأكيدها على أهمية صون المصالح المصرية والحفاظ على حقوقها وأمنها المائي.