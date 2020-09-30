الصحة العالمية: 191 لقاحا لكورونا بينها 10 في المرحلة الثالثة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وشمال أفريقيا، إنّ العالم يتسابق من أجل الوصول للقاح آمن لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظري، خلال مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عن بعد، لمناقشة أخر تطورات فيروس كورونا المستجد، أنّه يوجد حتى الآن 191 لقاحا على مستوى العالم، بينها 40 في مرحلة التقييم السريري، و10 وصلت للمرحلة الثالثة.

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وشمال أفريقيا، أنّ أبرز الدول المشاركة في تجارب لقاحات كورونا، مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب وباكستان.

وشدد المنظري، على أنّ المنظمة تسعى لتوفير لقاح آمن، وتوزيعه بشكل عادل على الدول، من خلال الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات "كوفاكس"، مشيرا إلى أنّ هناك 156 دولة انضمت إلى تجارب اللقاحات، بما يمثل 64% من بلدان العالم.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وشمال أفريقيا، أنّه فور ثبات فعالية اللقاح ومأمونيته، سيتم توزيع 20% من احتياجات البلدان من تلك اللقاحات.

وحذّر المنظري، بعض الدول من شراء اللقاحات فور توافرها، دون مراعاة حاجة الدول الفقيرة من تلك اللقاحات، ما قد ينعكس على ارتفاع أسعار اللقاحات.

وطالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون بين الدول وبعضها من أجل عدالة حصول على كل دولة على احتياجاتها، مؤكدا دور الاتحاد الدولي للقاحات في توفير جزء منها للدول الأكثر احتياجا.

ويشارك في المؤتمر الصحفي، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور آراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية

ويناقش المؤتمر آخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، ومستجدات تطوير لقاح كوفيد-19 عالميا، وتجارب اللقاح إقليميا والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.