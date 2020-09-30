الصحة العالمية تحذر من إمكانية زيادة أسعار لقاحات كورونا

توقعت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع في المكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ارتفاع أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مرغوب فيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا "COVID-19"، ومستجدات تطوير اللقاح عالميا، وتجارب اللقاح إقليميا والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.

وأوضحت طلب، أنّ التوقعات بارتفاع أسعار اللقاح دفعت المنظمة لإطلاق مبادرة "كوفاكس"، لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب على حد سواء، لافتا إلى أنّ المنظمة ستساعد 11 دولة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة.

وأشارت المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات، أنّ التحالف العالمي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية الجهات المسؤولة عن تحديد فعالية اي لقاح للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت طلب، أنّ منظمة كوفاكس، إحدى الجهات العالمية لدعم إنتاج اللقاحات تدعم إنتاج 9 لقاحات حاليا وتوجد متابعة دقيقة لكل اللقاحات، موضحة أنّ كل لقاح تثبت فعاليته سيتم التعاقد على شرائه، ويتم الاختيار بينهم بناء على سلامة ومأمونية اللقاح.

وأشارت المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، إلى أنّ منظمة الصحة العالمية ستعطي تصريحا بالجودة للقاح، وتشتري منظمة كوفاكس لقاحا تشهد له الصحة العالمية بالسلامة.

ويشارك في المؤتمر الذي يناقش آخر مستجدات فيروس كورونا، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، ومدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور أراش رشيديان، والمستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الدكتورة نادية طلب.