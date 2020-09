في عيد ميلادها الـ56.. مونيكا بيلوتشي التي تخلت عن القانون من أجل الجمال

صُنفت بأنها أكثر امرأة تتمتع بالجاذبية والإثارة على وجه الأرض، وإحدى أجمل نساء العالم، سارت بخطوات متباعدة نحو القانون، وبقفزات أسرع نحو عالم الموضة والتمثيل، حتى أصبحت أحد أشهر أيقونات الموضة والفن، وما زالت متربعة على عرش الجمال، رغم احتفالها اليوم بمرور 56 عامًا على ميلادها، الذي وافق مثل هذا اليوم 30 سبتمبر عام 1964.

ولدت مونيكا بيلوتشي لأسرة إيطالية، وهى ابنة وحيدة ليس لها أشقاء، خلال دراستها القانون، قررت العمل بمجال الأزياء للإنفاق على دراستها، حتى وقعت في غرام الموضة، وتخلت عن القانون، وفي الثمانينيات أصبحت الوجه المميز والدعائي لعدد من الماركات العالمية.

وفي التسعينيات، اتجهت إلى التمثيل، وبدأت بأدوار ثانوية، حتى شاركت في أعمال مهمة، وحظيت بمساحات أكبر لأدوارها.

من أبرز الأفلام التي قدمتها مونيكا بيلوتشي "Malena وBrotherhood of the wolf وUnder Suspicion وIrreversible وTears of the Sun و The Matrix Reloaded و he Passion of the Christ و The Brothers Grimm و Le Deuxieme soufflé و Don't Look Back و The Sorcerer's Apprentice".

ترشحت مونيكا بيلوتشي، لعدد من الجوائز منها أفضل ممثلة مساعدة في جوائز سيزار، عن فيلم The Apartment في عام 1997، وفي عام 2001 حصلت على ترشيح عن فئة جائزة الجمهور لأفضل ممثلة في جوائز الفيلم الأوروبي عن فيلم Malena، وفي عام 2003 فازت بجائزة النقابة الوطنية الإيطالية لصحفي الأفلام كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Ricodati di me، وفي عام 2005، فازت بجائزة جولدن جلوب.

تزوجت مونيكا بيلوتشي، من كلاوديو كارلوس باسو في عام 1990، وانفصلا بعد 4 أعوام من الزواج، وتزوجت من النجم الفرنسي فينسنت كاسيل عام 1999، بعد لقائهما معًا في فيلم The Apartment، وأثمر عن إنجاب ابنتيهما "ديفا وليوني"، ليحدث الانفصال عام 2013.