موعد مباراة الترسانة ضد الأهلي في كأس مصر والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي والترسانة، مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة الترسانة ضد الأهلي

وتنطلق مباراة الترسانة ضد الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الترسانة ضد الأهلي

وتُنقل المباراة التي تجمع الأهلي والترسانة على ملعب "الأهلي" عبر قناة "أون تايم سبورت"، ويتولى التعليق عليها بلال علام.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء للحكم أحمد جمال، محمود عبدالسميع، وخالد رمضان مساعدين، محمد محمود عبدالله حكم رابع، ومحمد عباس حكم فيديو، وصبري إبراهيم حكم مساعد فيديو.

قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الترسانة، ‏وضمت القائمة كلا من:

"‏ياسر إبراهيم، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وحسين الشحات، وأليو ‏ديانج، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد ‏هاني، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء".

وكان النادي الأهلي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على فريق بني سويف بثلاثية مقابل هدف واحد، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ليكمل مسيرته في البطولة وحصد لقبها بعد التتويج بالدوري الممتاز.

فيما تأهل الترسانة لدور الـ16 بعد الفوز على نظيره إنبي عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الفريق المباراة بضربات الترجيح.

غيابات الأهلي أمام الترسانة

ومن المقرر أن يغيب الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية بداعي الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا بالجولة الماضية في الدوري الممتاز، كما يغيب علي معلول بسبب السفر إلى تونس، ووليد سليمان بداعي الإصابة.