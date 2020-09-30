"مصر للطيران" تسير 47 رحلة جوية غدًا على متنها 5400 راكب

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الخميس 1 أكتوبر 47 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، موسكو، لاجوس، أكرا، ندجامينا، الجزائر، بغداد".

كما سيتمّ تسيير 4 رحلات جوية إلى جدة، و3 رحلات جوية إلى كل من دبي، الرياض، ورحلتين جويتين إلى كل من الدمام، أبو ظبي، بيروت، إضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى كل من الإسكندرية، الغردقة، ورحلة جوبة إلى كل من أسوان، الأقصر، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5 آلاف و400 راكب.