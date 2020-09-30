النيابة العامة توقع بروتكولا مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

عقدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ووقع المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، بصفته نائبًا عن المستشار النائب العام، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وثيقةَ البروتوكول، ظهر اليوم، بمبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، يأتي ذلك في إطار سعي النيابة العامة إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية في شتى المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث، وذلك بالتعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب المعنية بتأهيل وتطوير العنصر البشري المصري وصناعة قادة المستقبل، عن طريق تحليل وتلبية الاحتياجات التدريبية بحلول مبتكرة إبداعية في مختلف المجالات.

وتضمن البرتوكول توسيع قاعدة التعاون بين الجهتين، وإثراء مجالات البحث العلمي والتنمية البشرية، وإقامة الدورات وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة للارتقاء بالمستوى العلميِّ لأعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في علوم الإدارة والتدريب والتنمية البشرية والقانون والعدالة الجنائية، فضلًا عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة تطويرًا للعمل الإداري بالنيابة العامة؛ وذلك بالاستفادة من إمكانات المركز الإقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالأكاديمية الوطنية للتدريب مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكل مؤسساتها.

واتفق الطرفان، على التعاون لمدة عامين قابلة للتجديد في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها، سواء الأعضاء والإداريُّون، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمي في المجالات الإدارية والإجرائية بالنيابة العامة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كشف الجريمة، وذلك في إطار خطة زمنية يجرى تقويم المتدربين بعد انتهائها، على أن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تنعقد اجتماعاتها بصفة دورية تضطلع برسم خطة عمل لتنفيذ مجالات التعاون المبينة، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف التعاون، وتذليل العقبات وحل المشكلات الناشئة خلال ذلك، وتقدم نتائج تقويم المتدربين إلى النيابة العامة لإصدار شهادات لمن اجتاز الدورات التدريبية بنجاح.