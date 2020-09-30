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محمود مسلم

صور.. افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة

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هيثم البرعى
03:46 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مبنى نقطة الشرطة الجديدة

مبنى نقطة الشرطة الجديدة

افتتحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة، حيث بدأ رجال الشرطة ممارسة مهام عملهم من داخلها.

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