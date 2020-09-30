صور.. افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة كتب: هيثم البرعى 03:46 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020 مبنى نقطة الشرطة الجديدة افتتحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة، حيث بدأ رجال الشرطة ممارسة مهام عملهم من داخلها. اقرأ المزيد: مدير أمن القاهرة يفتتح نقطة شرطة الإسكان الاقتصادي بمدينة بدر مساعد وزير الداخلية يفتتح نقطة شرطة النمسا جنوب الأقصر إنشاء نقطة شرطة ومعهد أزهري ومركز تمويني بقرى إسنا بالصور| مدير الأمن والمحافظ يفتتحان نقطة شرطة المصانع في السويس الداخلية وزارة الداخلية نقطة شرطة جزيرة الوراق افتتاح