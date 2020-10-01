تعرف على 12 مرحلة لتنمية وتطوير القرى المصرية

تسير على قدم وساق، معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، كما أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.

ويرصد التقرير التالي نسب تنفيذ هذه المشروعات وعدد المحافظات:

* نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات على مستوى 130 قرية بواقع 5 قرى لكل محافظة لجميع محافظات مصر.

* تحسين جودة حياة أهلها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.

* التمكين من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدرات المواطنين في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم

* تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروعا من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية

* تنفيذ عدد 162 مشروعا بمبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة من إجمالي 340 مشروعا.

* تم إنهاء 35 مشروع رصف طرق، وجاري العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه

* تم إنهاء 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326 مليون جنيه

* تم إنهاء 12مشروع مياه، وجارى 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه.

مشروعات تدعيم الوحدات المحلية

* تم الانتهاء من مشروع واحد وجارى العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه.

مشروعات تغطية مصارف

* يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه.

* تم إنهاء مشروع وحيد وجارى العمل في مشروعين

* تم إنهاء مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجاري العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.