محافظ الدقهلية: نبحث مشروعات إسكان على غرار حي الأسمرات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بحثه الاستغلال الأمثل لمواقع عدد من قطع الأراضي لإنشاء مجمع متكامل لمديريات الخدمات بالدقهلية خلال لقائه بلجنة مجلس الوزراء، اليوم، وتنفيذ مشروعات إسكان على غرار حي الأسمرات بالقاهرة ومشروعات استثمار عقاري بالدقهلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة قيام كل محافظة بتنفيذ مجمع متكامل لمديريات الخدمات بها، واستمرار متابعة التطوير للمناطق العشوائية بالجمهورية وفقا للأولويات.

حضر اللقاء هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء والوفد المرافق له، والمهندس هشام جوهر نائب المدير التنفيذي للصندوق والمهندس أسامه إسماعيل المنسق العام للصندوق.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الاستغلال الأمثل لعدد من مواقع الأراضي في كل من مدينة المنصورة وطلخا وميت غمر، وذلك لإقامة مجمع متكامل لمديريات الخدمات بالدقهلية، وكذا إقامة مشروعات إسكان للمواطنين على غرار حي الأسمرات بالقاهرة، ومشروعات إسكان اجتماعي للمواطنين، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات إسكان ومناطق تجارية واستثمارية تستهدف إحداث نقله نوعية وحضارية بالمحافظة، وذلك في اطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين من السكن الملائم في أنحاء الجمهورية.

واستعرض المحافظ مع اللجنة كل المواقع المطروحة، وكذلك عملية تطوير مساكن الجلاء وسوق ستوته ومساكن سندوب وكذا تنفيذ موقف سيارات حضاري لمراكز ومدن المحافظة خارج مدينة المنصورة للقضاء نهائيًا على الازدحام المروري بها وربطه بشبكة للسرفيس بجميع أنحاء المدينة تحقيقًا لمطالب مواطني المحافظة.

وأعرب المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عن امتنانه لكل الأفكار والموضوع التي طرحها محافظ الدقهلية، مؤكدًا أنه سيتم دراستها بالكامل مع كل الوزارات والأجهزة المعنية وعرضها على السيد رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه بتنفيذها ستعود الدقهلية وعاصمتها مدينة المنصورة لسابق عهدها ويتحقق بإقامة تلك المشروعات نقله حضارية غير مسبوقة في محافظة الدقهلية.

حضر اللقاء المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير عام إدارة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة.