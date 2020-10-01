الحكومة تستعد لـ"السيول".. ورئيس الوزراء يوجّه بإعداد خطة طوارئ لتأمين المنشآت

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الوزارات المعنية ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التى يُمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع الوضع فى الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيوية والخدمية، وكذلك تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتم تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفورى مع الظروف الطارئة المحتملة.

وبدء إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس باستمرار صرف منحة كورونا.

وأشار «مدبولى» خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أمس، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إلى أن الحكومة بدأت إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن هناك أكثر من وزارة بدأت العمل على هذا الملف، بما يخدم تلك العمالة.

مجلس الوزراء يقف دقيقة حداداً على روح أمير الكويت

ووقف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبيل بدء الاجتماع دقيقة حداداً على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذى وافته المنية أمس الأول الثلاثاء، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتى الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ووجّه «مدبولى» الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على إنجاز مشروع مصفاة «المصرية للتكرير» فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، الذى شرّفه بالافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذا المشروع يعد واحدة من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجى فى مصر والقارة الأفريقية، ويأتى فى إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، عبر التوسع فى إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول. كما وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لمسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة فى تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، وكذا أعمال التطوير التى تتم فى أنحاء المحافظة.

فى سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الملموسة لتطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الاستعدادات الحالية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، مشيداً بمستوى الأداء الذى ظهر عند تفقده لمجمع الصالات، وهو ما يؤكد قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضى على مستوى عال من الإبهار والكفاءة، وكذلك قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.

"مدبولي": إجراءات التصالح في مخالفات البناء تسير بصورة جيدة.. ونتابع الملف أولاً بأول للتيسير على المتصالحين

وأكد «مدبولى» سريان إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بصورة جيدة، مشيراً إلى قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر، وكذا قرار السماح باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، مؤكداً فى الوقت نفسه متابعة هذا الملف أولاً بأول، بما يسهم فى التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخدمية والتنموية، التى تفقدها أمس الأول الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ برفقة عدد من الوزراء، مؤكداً ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل من مشروعى مستشفى الطوارئ ومركز علاج الأورام، وتوفير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من تنفيذهما فى أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل تقديم خدمة متميزة لأهالينا بالمحافظة، لافتاً فى الوقت نفسه إلى ضرورة البدء فى رفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، نظراً لسوء حالته.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحى، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحى الشتوى، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 أبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة. وتضمنت تلك الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر أبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 31 ديسمبر المقبل، الذى كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة، وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتباراً من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021، وذلك فى ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها، مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات. وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وذلك بعد استعراض عدد من الملاحظات، والموافقة عليها.

وقرر المجلس تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية» لاستضافة فرع لجامعة «كوفنترى» الإنجليزية داخل مصر.

وجاءت التعديلات من خلال إضافة بنود جديدة، إلى جانب البرامج المذكورة فى قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، تتمثل فى: برنامج الأعمال والتسويق، وبرنامج علوم المحاسبة والتمويل، وبرنامج إدارة الأعمال، وبرنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس الرياضى والتدريبى، مع منح درجة البكالوريوس فى البرامج المشار إليها. تجدر الإشارة إلى أن الفرع يهدف إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلتها فى المملكة المتحدة التى يوجد بها المقر الرئيسى لجامعة كوفنترى، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودى للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح ملياراً و465 مليوناً و817 ألفاً و500 ريال سعودى، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية فى المشروع بما يشمل مبانى الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاثة، فضلاً عن خدمات استشارية.