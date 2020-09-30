الرئاسة: "مرابط مصر الخيل" يقام على 1500 فدان ويضم مضمارا للسباق

قال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن "مرابط مصر للخيل" يُعد مشروعًا ضخمًا جدًا، حيث يضم كل ما هو له صلة بأنشطة الخيل حول العالم، سواء السباقات الفردية أو الإنتاج أو البيع بالمزاد أو الانفتاح على العالم، سواء بالأنشطة السياحية أو مضمار عالمي لسباق الخيل.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن المشروع سيقام على مساحة كبيرة للغاية تصل لـ1500 فدان، وجاري دراسة المكان المناسب، موضحًا أنه بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجهود الحثيث التي تقوم به الدولة باتت مصر تمتلك البنية التحتية المؤهلة لذلك.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية وطرقًا ومحاور وإنجازات طاقة ومواني ومطارات، ما مكن مصر من استيعاب أي مشروع ضخم من هذا النوع، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بدراسة المشروع بشكل دقيق جدًا تمهيدًا للدخول في المراحل التنفيذية بالشراكة مع القطاع الخاص.