اليوم.. فتح باب التقدم لجوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون 2021

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن بدء تلقي الأعمال المشاركة في الدورة الثانية من مسابقة المؤسسة، والتي تمنح جوائزها للشباب المصري في ثلاثة أفرع كالتالي:

- مسابقة التصوير "الرسم" – مسابقة النحت – مسابقة النقد الفنى "التشكيلى".

- يتم تقديم طلبات الترشح للدورة الثانية من جوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي (http://apply.faroukhosnyfoundation.org)

• تُقبل المشاركات بدءً من الساعة (00:01) بتاريخ الأول من أكتوبر 2020، وحتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من نوفمبر 2020 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

•باب تلقي الأعمال مفتوح لمدة ولن تقبل أية مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدد.

وجائزة التصوير فتمنح للشباب من سن 18- 35، ويصل مجموع قيمة جوائزها 100 ألف جنيه، والجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والثانية 30 ألف جنيه. فيما تأتي قيمة الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة "الفنون التصوير" من كل من الدكتورة علية عبد الهادي، والدكتور حسن الشابوري، والدكتور أشرف رضا، والفنان سمير فؤاد، والفنان إيهاب اللبان.

أما جائزة النحت.، فتمنح للشباب من سن 18 إلى 35 سنة، ومجموع جوائزها 100 ألف جنيه، وتصل قيمة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والثانية 30 ألف جنيه، والثالثة 20 ألف جنيه.

وتضم أعضاء لجنة التحكيم من كلا من الفنان عبدالعزيز صعب، الدكتور شمس القرنفلي، الدكتور عصام درويش، الفنان ناجي فريد، والفنان إيهاب اللبان.

أما جائزة "النقد الفني"، فتبلغ قيمة جوائزها 60 ألف جنيه، وتمنح للشباب من سن 18 وحتى 40 عاما، وتصل قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، فيما تأتي الجائزة الثانية للنقد بقيمة 20 ألف جنيه، والجائزة الثالثة بقيمة 10 آلاف جنيه.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني من كل من الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة أمل نصر، والدكتور ياسر منجي، والدكتور هاني أبو الحسن، والناقدة فاطمة علي.