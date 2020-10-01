محافظ أسيوط يشكل لجنة لمعرفة أسباب تسريب المياه الجوفية في النخيلة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مكتبه مفتوح للمواطنين 24 ساعة يومياً، مؤكدا أنه من حق المواطن أن يقابل أي محافظ، حيث إن المسئولين في المحافظة متواجدون لحل مشاكل المواطنين، وما يستجد في أي وقت، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف "سعد"، أنه علم من خلال أحد الصحفيين، أن هناك رشحا في أحد المنازل بسبب المياه الجوفية، قائلا "تم التحرك وشفط المياه وعملنا على إصلاح المنزل الذي غمرته المياه الجوفية، كما سيتم تحليل المياه الجوفية ومعرفة السبب هل هو بسبب مناسيب مياه النيل أو غيرها، كما أنه تم تشكيل لجنة موسعة من عدة وزارات لمعرفة السبب وعدم تواجد المشكلة مرة أخرى".

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أصدر تعليماته بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية والسريعة لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض الأماكن بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج، وكلف يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، باستمرار سحب المياه من المنازل والشوارع بواسطة سيارات الكسح.

كما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ومديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل دراسة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالشوارع وتسربها إلى المنازل وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة لسحب المياه الجوفية وحل المشكلة بشكل عاجل حرصًا على سلامة أهالينا القاطنين في تلك المناطق، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة تعمل من أجل الصالح العام للمواطنين وحل مشاكلهم.