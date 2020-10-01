محافظ الفيوم يكرم بطلة العالم في المصارعة

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللاعبة الدولية أميرة عنتر بطلة العالم في المصارعة والكابادي، لحصولها على كأس مصر للسيدات في البطولة التى أقيمت بنادى قارون بالفيوم بمشاركة 26 محافظة، وتأهلها لبطولة إفريقيا بتنزانيا وبطولة العالم بلبنان.

ووجه المحافظ الشكر للاعبة على نجاحها وتألقها في البطولة، مطالبًا رأياها بتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والعربي والإفريقي والدولي.

شهد الاحتفال حضور عددا من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد الأفندي عضو مجلس إدارة نادي قارون ومدير النشاط، والمستشار محمد مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، وعضو الاتحاد الإفريقي، والدكتور أسامة سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكابادي، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي وسكرتير عام الاتحاد العربي للكابادي.

وطالبت "عنتر"، وزير الشباب والرياضة بتوفير الدعم لتلك النوعية من الرياضة التى ترفع اسم مصر على مستوى العالم، بما يزيد من فرص تألق اللاعبين وتمثيلهم المُشرّف.

وأشارت، إلى أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمشاركة في بطولتي إفريقيا بتنزانيا وبطولة العالم بلبنان،مؤكدة على ثقتها من تحقيقها لكأس البطولة والذى تتمنى أن تقدمه بنفسها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى رفع اسم مصر وإعادتها لمكانتها على مستوى العالم.

يذكر أن اللاعبة أميرة عنتر من مواليد مارس 1989م بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحاصلة على عدد من البطولات المحلية والدولية ومنها بطولة إفريقيا للمصارعة بالمجر وبطولة العالم بلبنان وعددا من البطولات على مستوى العالم ببيلا روسيا وبلغاريا وكندا.